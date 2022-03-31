СМИ: Украина просит у США российские штурмовики

31 мар. 6:44

Украина попросила у США среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25, - сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, полученный от Киева.

"В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства", - передает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

Также Украина попросила у Вашингтона разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.