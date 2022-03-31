СМИ: США готовы вскрыть стратегические запасы нефти

31 мар. 6:28

Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, - пишет агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.

Как полагают аналитики агентства, необходимость в такой мере продиктована ростом цен на бензин на американском рынке, а также перебоями с поставками нефти, якобы возникшими после начала российской военной спецоперации на Украине, - передает РИА Новости.

Ранее Белый дом объявил, что сегодня президент США Джо Байден намерен объявить о новых мерах своей администрации по борьбе с ростом цен на энергоносители на американском рынке.