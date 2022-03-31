В Казахстане 21 новый больной коронавирусом

31 мар. 6:12

За минувшие сутки в Казахстане выявлен 21 новый случай коронавируса, - сообщает Минздрав страны.

Наибольшее количество заболевших - в Алматы, где выявлено восемь новых случаев заболевания, в Нур-Султане – пятеро инфицированных, в Шымкенте и в Восточно-Казахстанской области – по дове, в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях по одному случаю, в остальных регионах новых заболевших нет, - передает Sputnik Казахстан.

На 31 марта лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 798 человек, 349 из них находится в стационарах. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – пятеро пациентов, на аппарате ИВЛ – семеро больных.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано, - добавили в Минздраве.

Всего с начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 1 305 135 случаев COVID-19, умерли от последствий болезни 13 659 человек.