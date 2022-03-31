Пентагон не может дозвониться до Минобороны России

31 мар. 3:45

Военное командование США не может связаться с коллегами из России. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, американская сторона заинтересована в контактах, однако российские коллеги по-прежнему не берут трубку.

"Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали", - цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли уже больше месяца не могут дозвониться до Москвы.