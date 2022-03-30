Жители аварийных домов в Батуми получат новое жилье

30 мар. 21:23

До 10 тыс жителей Батуми переедут в новые жилые комплексы в рамках государственной программы "Батуми без аварийных домов", которая была утверждена правительствомГрузии.

"С помощью этой государственной целевой программы мы сможем в последующие три года заменить новым, современным, безопасным жильем до 300 аварийных зданий. Данная программа коснется до 3 тыс семей - это примерно 10 тыс жителей Батуми", - сообщил глава АР Аджария Торнике Рижвадзе на заседании правительства региона.

Застройщики и строительные компании получат банковскую гарантию в размере 150 млн лари (более $46,8 млн). "Это продолжение первой фазы. В прошлом году мы выделили 80 млн лари (около $25 млн) для этой программы", - указал Рижвадзе.

"Ни один наш гражданин, не один житель Батуми, который сегодня проживает в аварийных домах, не будет жить в небезопасных условиях. У них будут достойные и безопасные условия жизни", - цитирует мэра Sputnik Грузия.

Всего в Батуми насчитывается более 140 аварийных жилых домов.