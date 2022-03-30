Золотые слитки нашлись у автомобилиста в Самарканде (ФОТО)

30 мар. 23:57

Золото в слитках нашли правоохранители в Самарканде при проверке машины Lacetti, такое сообщение распространила пресс-служба областного УВД.

Сотрудники Службы госбезопасности совместно с представителями Департамента по борьбе с экономическими преступлениями осуществили в Булунгурском районе оперативное мероприятие, в рамках которого были обнаружены 15 слитков золота весом 525,9 г, стоимостью 358,2 млн сумов.

Оказалось, что подозреваемый получил ценный груз у жителя Навоийской области и обязался передать их жителю Ташкента.

Открыто уголовное дело по ст.177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана.