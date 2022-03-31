В Новороссийске восстановят три воинских захоронения

31 мар. 1:35

В этом году в Новороссийске в рамках федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" реконструируют три воинских захоронения.

В планах восстановление братской могилы советских воинов, погибших в районе южного склона горы Сахарная голова, где в 1942-1943 годах находилась огневая точка "Сарайчик". На гранитные плиты мемориала нанесут 2890 имен погибших.

Также обновят могилу Героя Советского Союза майора Цезаря Куникова и восстановят братскую могилу советских воинов 1942-1943 годов в станице Раевской.

В прошлом году в Краснодарском крае в рамках федпрограммы провели реконструкцию порядка 30 памятников военной истории.