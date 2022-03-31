Грузинские кинематографисты примут участие в кинофестивале в Дании

31 мар. 0:33

Три проекта фильмов режиссеров из Грузии будут представлены на форуме Международного фестиваля документального кино в Копенгагене (Дания), сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.

От Грузии будут представлены три проекта: "9-месячный контракт" – продюсеры Анна Хазарадзе и Нино Чичуа, режиссер Кетеван Вашагашвили, Blueberry Dreams – продюсеры Элене Маргвелашвили, режиссер Элене Микаберидзе, "Сколько себя помню" – продюсер и режиссер Мака Гогаладзе.

Киноцентр Грузии пожелал удачи грузинским продюсерам и режиссерам в представлении своих проектов, пишет Sputnik Грузия.