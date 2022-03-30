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Азербайджан стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Азербайджан стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом европейского первенства, который прошел в Будапеште.

Под руководством главного тренера Намика Абдуллаева, главного тренера Залимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева 7 из 10 членов национальной команды стали призерами турнира, набрав в общей сумме 159 очков.

В копилку сборной "золото" принес Магоммедхан Магомедов (97 кг). Обладателями "серебра" стали Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Ашыров (79 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг). Третьим местом на турнире довольствовались Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг).

Отмечается, что Азербайджан на 18 очков опередил следом расположившуюся сборную Турции (141 балл). Пьедестал замкнула команда Грузии, на счету которой 133 балла.

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