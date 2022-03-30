СМИ: мужчин, планировавших взрыв, задержали в Зугдиди

30 мар. 23:08

Полицейские задержали в городе Зугдиди на западе Грузии двух человек, уличенных в хранении боеприпасов, такое сообщение распространила пресс-служба МВД страны.

Как установило следствие, у задержанных, один из которых ранее был неоднократно судим, были изъяты две гранаты, передает Sputnik Грузия.

Теперь им грозит от 3 до 7 лет за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.

СМИ уточняют, что мужчины планировали подорвать автомобиль: у его хозяина был застарелый конфликт с одним из злоумышленников.