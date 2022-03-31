Рубль стал самой крепкой валютой в марте, подорожав до 83 за доллар

Рубль укрепился до 83 к доллару, поднявшись с антирекорда в 139, установленного 7 марта. Российкая валюта отыграла практически все потери и стала самой высокоэффективной в мире. Рубль продолжает укрепляться и уже вырос на 60% по отношению к доллару, поднявшись с минимальных значений первой недели марта.

Business Standart отмечает, что сейчас рубль всего на 10% дешевле, чем был до российской операции на Украине, начавшейся 24 февраля. До операции стоимость доллара составляла 76 рублей. Аналитики считают снижение курса рубля умеренным, учитывая жесткие европейские и американские санкции, введенные против России. В рамках ограничений США и ЕС заморозили практически половину хранящихся за границей и составляющих $640 млрд валютных резервов российского Центрального банка. Российским компаниям и частным лицам было запрещено совершать операции в долларах и евро, около 400 западных компаний ушли из России. Большинство российских банков было отрезано от международной системы платежей SWIFT, с помощью которой транзакции осуществляются между банками по всему миру. Таким образом, финансовые и торговые отношения России с западными странами оказались ограничены.

Тем не менее, по словам экспертов, восстановление рубля предполагает, что воздействие западных экономических санкций оказалось гораздо менее болезненным, чем изначально ожидалось. ”Санкции и ограничения создали риски неплатежеспособности российской экономики, что привело к серьезной распродаже рубля. Однако давление на экономику уменьшилось, поскольку европейские страны по-прежнему покупают российские нефть и газ, а крупные развивающиеся рынки, в том числе и Китай, продолжают торговлю с Россией”, - говорит Дхананджай Синха, управляющий директор и главный стратег из компании JM Finance Institutional Equity.

Некоторые эксперты уверены, что ралли российской валюты может оказаться признаком грядущей дедолларизации глобальной торговли, особенно в нефтяном и газовом секторах. Валюта значительно укрепилась после того, как президент России объявил, что недружественные страны, в частности, ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Тайвань, должны будут платить за газ в рублях.

Если европейские страны согласятся с требованием, им придется менять евро и доллары на рубли. В результате появится сильный международный спрос на российскую валюту, что приведет к еще большему укреплению ее стоимости по отношению к доллару и евро. Рубль в основном используется для внутренних расчетов в России.

Страны G7, в числе которых Германия, США и их союзники, отказались платить в рублях за российский газ. 40% европейского импорта газа обеспечивается за счет России. Международное энергетическое агентство, офис которого находится в Париже, предупреждает, что санкции в отношении России могут привести к глобальному энергетическому кризису.

”Учитывая роль России в мировой энергетической системе, за текущим гуманитарным кризисом может последовать энергетический”, - предупреждает глава МЭА, Фатих Бироль.

Аналитик из Credit Suisse, Золтан Пожар ранее рассказал о том, что санкции против России будут способствовать установлению нового глобального валютного порядка.

”Мы наблюдаем рождение Третьей Бреттон-Вудской системы, создание нового глобального порядка вокруг товарных валют Востока, которые, скорее всего, ослабят евродолларовую систему и будут способствовать усилению инфляционных тенденций на Западе”, - убежден эксперт.