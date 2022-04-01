В Молодежном микрорайоне Краснодара будет свой Изумрудный сквер

1 апр. 3:25

В скором времени в Молодежном микрорайоне Краснодара появится Изумрудный сквер, об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Название ему выбрали сами жители микрорайона. Проект благоустройства сквера уже прошел госэкспертизу в ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза". По инициативе губернатора на его создание из краевого бюджета выделяют 201,9 млн рублей, передает "АиФ-Юг".

Площадь будущего сквера составит 44,5 тыс кв м, в нем будут высажены новые деревья и кустарники, появятся тротуарные дорожки, детские и спортивные площадки, а по периметру сквера будут проложены велодорожки. В центре сквера будет находиться площадь для проведения мероприятий.