Германия активно готовится к перебоям с поставками газа

Поскольку Россия потребовала оплату за энергоносители и топливо в рублях, Германия объявила ”раннее предупреждение” возможной чрезвычайной ситуации в связи с поставками газа.

Euractiv отмечает, что решение было принято с целью подготовиться к возможным перебоям или даже прекращению поставок природного газа из России. ”Я проинформировал Еврокомиссию о том, что федеральное правительство объявило о начале осуществления первого этапа газового плана на случай чрезвычайной ситуации, так называемого ”раннего предупреждения”, - объяснил вчера Роберт Хабек, вице-канцлер нового немецкого правительства. Таким образом стало очевидно, что ЕС готовится к перебоям с поставками после усиления санкций против Москвы в связи с российской операцией на Украине. Решение напрямую связано с озвученным на прошлой неделе заявлением России о том, что оплата за поставки газа будет приниматься исключительно в рублях. Чиновники добавляют, что такое требование ”нарушение частных контрактов на поставки”. ”Безопасность поставок по-прежнему гарантирована. На данный момент никаких проблем нет”, - подчеркнул Хабек. Немецкие хранилища заполнены на 25%. ”Тем не менее, с сегодняшнего дня, каждый потребитель газа, как предприятия, так и частные лица, обязаны максимально сократить потребление”, - сообщает правительство ФРГ.

В прошлую пятницу Хабек напомнил о том, что ”каждый кВт/ч на вес золота”. Берлин созвал чрезвычайную комиссию, чтобы ”проанализировать и оценить” безопасность поставок, а также инициировать дальнейшие меры по ее обеспечению. Комиссия будет состоять из челнов министерства экономики и защиты климата, представителей Федерального сетевого агентства, управляющего газовым рынком Германии, операторов газораспределительных сетей и представителей федеральных земель. Газовая комиссия будет регулярно отслеживает изменения на газовом рынке на основе ежедневных отчетов операторов газораспределительных сетей и регулятора. Комиссия также будет консультировать министерство экономики и защиты климата. Правительство не будет вмешиваться на газовые рынки, и ”пока что” никаких изменений для потребителей не предвидится, однако в дальнейшем повышение стоимости энергии ”не исключено”.

Немецкое правительство впервые объявило ранее предупреждение. Италия приняла соответствующее решение 26 февраля, через два дня после начала российской операции на Украине, а Латвия - 9 марта.

Следующие шаги

Ранее предупреждение было утверждено в рамках законодательства ЕС об обеспечении энергетической безопасности от 2017 года. После него возможно утверждение еще двух ступеней. Второй уровень тревоги предполагает готовность к регулированию со стороны правительства, при этом участники рынка должны будут предпринимать усилия по снижению напряженности. Германия разработала схемы поощрения промышленных предприятий, которые приостанавливают производство в часы пиковой загруженности. Если рынку придется экстренно разрешать ситуацию или ”проблемы с поставками будут носить постоянный характер”, правительство может объявить третий и финальный уровень тревоги. В этом случае распределением ограниченных объемов газа будет заниматься Федеральное сетевое агентство. Первыми будут отключены определенные промышленные сектора, а затем все остальные предприятия, и в конце концов, домохозяйства и такие учреждения, как больницы, например.