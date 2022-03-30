Дети Крыма получат путевки в лагеря

30 мар. 22:42

Путевки в летние лагеря и санатории в 2022 году будут предоставлены для 176 тыс детей Крыма, информирует Мининформ региона.

"В 2022 году 176 тыс. крымских детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях. <...> Республика Крым по-прежнему стабильно сохраняет социальную направленность детского отдыха, делая акцент на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детским отдыхом будут охвачены дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения. "Не менее 24 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей, 3,5 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены бесплатными.