Атомный поезд: Китай разрабатывает ядерное оружие для высокоскоростных составов

Китай рассматривает возможность размещения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерными боеголовками на высокоскоростных поездах, которые могут перевозить ядерный арсенал по всей огромной территории страны, оставаясь практически неуязвимыми к перехвату и уничтожению.

Как отмечает Asia Times, скорость состоящих из 16 вагонов (каждый весом в 16 тонн) высокоскоростных поездов в Китае достигает 350 км/ч. На сегодняшний день в стране проложено 37 тыс. км высокоскоростных путей, за счет которых потенциально могут быть обеспечены мобильность и боеспособность железнодорожного ядерного арсенала.

По словам профессора Иня Цзихуна, который возглавляет научную программу Китая по созданию железнодорожного ядерного оружия, современные МБР могут уместиться в вагоне, однако при запуске, учитывая вес ракеты, генерируемая сила тяги окажется в два-четыре раза больше, чем максимальная нагрузка, которую может выдержать поезд. Хотя усовершенствованные поезда могут выдержать воздействие силы при запуске, рельсы, как и другая поддерживающая инфраструктура, всё равно будут испытывать перегрузку, и в результате станут небезопасными для использования.

Мощные силы, генерируемые при запуске ядерной МБР, способны проникать в землю на глубину до восьми метров. Даже рельсы тяжелого типа придется значительно укрепить, чтобы они могли выдержать такую нагрузку.

Тем не менее в отчете, опубликованном на прошлой неделе в экспертном журнале Юго-западного университета Цзяотун, говорится, что, возможно, рельсы тяжелого типа не понадобятся для запуска ядерных МБР с железнодорожного транспорта, поскольку повреждениям будут подвержены небольшие участки инфраструктуры, которые легко обнаружить и отремонтировать.

К тому же, поскольку пути данного вида предназначены специально для высокоскоростного транспорта, они изначально создаются более прочными, чем обычные рельсы: фундамент некоторых из них уходит под землю на 60 метров.

В декабре 2016 года Китай испытал железнодорожную версию МБР "Дунфэн-41" способом ”холодного старта”: ракета была выпущена из транспортного контейнера за счет давления газа без запуска двигателя. При обычном испытании двигатель ракеты запускается в течение миллисекунд после выпуска из пускового контейнера. Тестовый запуск, очевидно, был проведен с целью проверки совместимости системы запуска и железнодорожного транспорта.

Длина ракеты "Дунфэн-41" составляет 21-22 метра, диаметр - 2,25 м, а стартовая масса - 80 тонн. Ракета оснащена трехступенчатым твердотопливным двигателем, дальность полета составляет 12-15 тыс. км. Считается, что ракета несет разделяющуюся головную часть, состоящую из 10 боевых блоков индивидуального наведения, а также ложные цели и средства поражения систем противоракетной обороны.

Ракеты, запускаемые с железнодорожного транспорта, могут быть усовершенствованы с помощью гиперзвуковых глайдеров, что увеличит неуязвимость оружия.

Китайский железнодорожный ядерный проект - знаковый с точки зрения государственной стратегии военно-гражданского сотрудничества, целью которой является совместное использование ресурсов и партнерство в области исследований и пользования прикладными системами, а также обеспечение взаимовыгодной экономической координации и национального оборонного строительства.

То есть Китай хочет интегрировать свою коммерческую сеть высокоскоростных поездов с ядерным оружием, чтобы усилить тактические и операционные преимущества своего наземного арсенала, поскольку на поездах его будет сложнее отследить, чем с ракетных машин, и он будет менее подвержен воздействию неблагоприятных погодных условий.

В случае кризиса, разведывательным службам США будет непросто обнаружить китайские ядерные ракеты на железнодорожном транспорте и отличить их от ложных целей, учитывая огромную территорию и развитую железнодорожную сеть страны, высокий уровень внутренней безопасности, контрразведку, а также возможности проведения военных операций в киберпространстве.

Однако несмотря на очевидные преимущества, у рельсового ядерного оружия есть и ограничения. Оно, например, потенциально может стать целью террористических атак, поэтому для обеспечения безопасности придется пойти на дорогостоящие меры. Обслуживание мобильной ядерной установки и логистика также могут оказаться крайне дорогостоящими.

Идея создания железнодорожного ядерного оружия возникла во время холодной войны. В основе ее лежало простое убеждение: подвижная ядерная система менее уязвима для упреждающего удара. Хоть это и главный принцип действия подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами (их сложно отследить, пока они в море), он также подходит для наземного ядерного оружия.

Ядерное оружие железнодорожного базирования можно замаскировать под обычный гражданский поезд или разместить на подземных объектах за счет его высокой мобильности. В ходе упреждающего удара могут быть уничтожены некоторые из таких поездов, однако маловероятно, что пострадает значительная часть арсенала.

СССР начал работу по созданию МБР железнодорожного базирования в 1960-х годах, но прогресс был медленным, и первые функционирующие системы появились только в 1980-х годах.

Из-за технических проблем, в частности, непрочных жидкотопливных систем и ненадежной электроники, ограничений в твердотопливных технологиях, сложностей с погрузкой ядерных МБР на поезд и необходимости усовершенствования железнодорожных путей ядерное оружие железнодорожного базирования так и не стало заменой ракетам наземного и подводного размещения.

Однако теперь концепция может быть воплощена в жизнь, благодаря современным достижениям в ракетной и железнодорожной технологиях.