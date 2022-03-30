Вице-премьер: России хватит сахара до нового урожая

30 мар. 22:11

Того запаса сахара, который есть сейчас в России, хватит до нового урожая сахарной свеклы, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

"Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 млн т сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября", - пояснила она.

Кроме того, зампредседателя правительства напомнила, что власти РФ ранее приняли решение не экспортировать сахар из страны.

Абрамченко отметила, что в России производится порядка 6 млн т сахара в год, при этом страна потребляет порядка 5,8 млн т.

Говоря о причинах "чудовищного" спроса на него в начале марта, вице-премьер предположила, что люди решили закупить сахар на будущее на всякий случай.