Учителей, подозреваемых в мошенничестве, будут судить в Дагестане

30 мар. 21:15

Уголовное дело в отношении двух учителей, обвиняемых в мошенничестве с бюджетными деньгами, будет слушаться в Левашинском районном суде, такое сообщение распространила прокуратура Дагестана.

Как установило обвинение, в 2020 и 2021 году они утаили, что преподают в школах Акушинского и Кулинского районов, и стали участниками конкурсов "Земский учитель".

"Заключив трудовые договоры со школами, предоставили документы в министерство образования и науки Дагестана. Таким образом, каждый из них получил по 1 млн рублей и похитил их", - пояснили в надзорном ведомстве.

Против подозреваемых открыто уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Его расследование завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, для исполнения приговоров в части гражданских исков суд арестовал банковские счета обвиняемых.