Шольц не понял процедуру оплаты газа в рублях

30 мар. 20:46

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил в телефонном разговоре Владимиру Путину, что Берлин продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, беседа состоялась по инициативе российского лидера, Путин уведомил Шольца, что с 1 апреля Европа должна будет платить за газ в рублях. При этом, отметил Хебештрайт, европейские контрактные партнеры продолжат осуществлять расчеты в евро и переводить в "Газпромбанк", который будет конвертировать деньги в рублях.

"Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру. Как и прежде, договоренность G7 остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах. Как это и предусмотрено в контрактах", - цитирует его РИА Новости.