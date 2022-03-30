Жители Британии стали часто влезать в долги на фоне санкций против РФ

30 мар. 20:55

Британцы все чаще влезают в долги из-за резкого роста цен на фоне антироссийских санкций, сообщает обозреватель The Guardian Филипп Инман.

По данным ЦБ Великобритании, заимствования по кредитным картам подскочили с 1,5 млрд фунтов стерлингов в феврале до рекордных 60 млрд, увеличив общую сумму необеспеченных кредитов на 90%.

В Королевстве отметили, что это подтолкнуло ежегодные темпы роста всех форм необеспеченных займов с 3,2% до двухлетнего максимума в 4,4%, в результате чего общий непогашенный остаток потребительских долгов увеличился до 199,5 млрд фунтов стерлингов.