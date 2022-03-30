В Краснодаре заработает новая трамвайная ветка

30 мар. 20:54

Уже завтра, 31 марта, в Краснодаре будет запущена новая трамвайная ветка – по улице Московской, - написал в своем Telegram-канале мэр столицы Кубани Андрей Алексеенко.

Глава Краснодара отметил, что рабочие уложили почти 5,5 км трамвайного полотна, сделали новые остановочные пункты в обоих направлениях.

По новой ветке будут курсировать трамваи четырех городских маршрутов: интервал по каждому из них не будет превышать десяти минут, - рассказали в КТТУ, передает "АиФ-Юг".

Еще ремонтируются и достраиваются подземные переходы, тротуары и дорожное покрытие.