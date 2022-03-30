Карты россиян не заблокируют за закупки впрок

30 мар. 20:39

Рекомендации Центробанка России по "оптовым закупкам" для пресечения спекуляции не затронут закупку гражданами в магазинах товаров общего пользования впрок, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский.

"Для того, чтобы попасть в поле зрения кредитной организации, нужно осуществлять такого рода операции на миллионы рублей в день", - цитирует его "Интерфакс".

Ясинский обратил внимание на то, что ни один банк еще не заблокировал операцию физического лица при покупке им товаров с помощью банковской карты. И даже если это произойдет, то карту можно будет разблокировать, обратившись в выпустившую ее кредитную организацию.