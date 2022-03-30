Вербовка в ряды боевиков довела жителя Дагестана до тюрьмы

30 мар. 20:33

Жителя Махачкалы осудили за причастность к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и вербовку туда людей, его приговорили к 8 годам заключения, сообщает пресс-служба ФСБ по Дагестану.

Отмечается, что Гаджиев Г.М. был задержан в июле 2020 года за участие в деятельности ячейки ИГИЛ, планировавшей преступления террористической характера.

Южный окружной военный суд установил, что Гаджиев для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов вербовал людей, искал возможность приобрести "средства поражения".

Стоит добавить, что наказание террорист будет отбывать в колонии общего режима.