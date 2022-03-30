Два мешка наркотика нашла в машине служебная собака в Алматинской области

30 мар. 20:15

Пожилой наркокурьер, переправлявший из Тараза в Алматы крупную партию марихуаны, задержан в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Спецмероприятие прошло в Карасайском районе 28 марта. В поселке Жибек Жолы стражи порядка остановили Daewoo Nexia под управлением 53-летнего водителя.

Служебная собака Таймас нашла в машине тайник с наркотиками, куда уместились два мешка с марихуаной, всего 27 кг наркотиков.

По факту запущено уголовное расследование по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Задержанный взят под стражу.