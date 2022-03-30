Брюс Уиллис завершил карьеру актера

30 мар. 19:58

Американский актер Брюс Уиллис уходит из кино из-за проблем со здоровьем, сообщила его экс-супруга Деми Мур.

Она отметила, что врачи диагностировали Уиллису афазию – состояние, затрагивающее различные формы речевой деятельности. Она приводит к тому, что человек не может говорить, читать и писать.

"Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: "Проживи это". Именно так мы вместе и планируем сделать", - написала Мур в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанная в России экстремистской).