Газ в Европе подорожал до $1340 за тысячу кубометров

30 мар. 19:44

Стоимость газа в Европе возросла на 9%, достигнув уровня выше $1340 за тысячу кубометров, говорят данных лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу европейского хаба TTF на открытии торговой сессии превысила $1250 за 1 тыс кубометров. Однако затем котировки опустились до $1231,9, что стало ценовым минимумом. После волатильного старта котировки закрепились на уровне $1400-1410, достигнув ценового максимума в $1416,1.

Во второй половине торгов котировки располагались в диапазоне около $1330-1370. И в итоге цена закрытия составила $1342,1 за тысячу куб м - на 8,9% выше расчетной цены вторника ($1232,7).