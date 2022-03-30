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Недельная инфляция в России превысила 15% в годовом выражении

Недельная инфляция в России превысила 15% в годовом выражении

Инфляция в РФ с 19 по 25 марта составила 15,66% в годовом выражении, неделей ранее этот показатель составлял 14,53%, сказано в обзоре "О текущей ценовой ситуации" Минэкономразвития РФ.

"Продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%), в том числе благодаря укреплению рубля", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, инфляцию также сдержала дефляция в секторе туристических и регулируемых услуг - минус 0,48% после роста на 1,02% - при сокращении стоимости услуг зарубежного туризма.

В МЭР указали и на снижение темпов роста цен в сегменте продуктов - до 1,76% после 2,01% неделей ранее. На него повлияло замедление удорожания плодоовощной продукции и другого продовольствия.

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