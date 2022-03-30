Минсельхоз: дефицит овощей не угрожает россиянам

30 мар. 19:39

Дефицита овощей в России не будет, такое сообщение распространил Минсельхоз РФ.

"Стоит отметить, что импорт продукции из основных стран - партнеров идет без перебоев, а случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок. Таким образом, риски возникновения дефицита овощей в России исключены", - цитирует его ТАСС.

В министерстве добавили, что стоимость овощей сейчас определяется рядом факторов. Так, в результате традиционного сезонного уменьшения запасов отечественной продукции приводит к росту более дорогой импортной, ситуация с ценами стабилизируется после получения нового урожая.

Кроме того, для насыщения внутреннего рынка Минсельхоз решил обнулить импортные пошлины на овощи до 30 сентября. Такое решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.