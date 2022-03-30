Проблему мин в глобальной плоскости обсудят на международной конференции в Азербайджане

30 мар. 19:15

В Азербайджане завтра стартует международная конференция, посвященная обсуждению проблемы мин в глобальной плоскости, она продлится два дня.

Ее организаторами выступают Программа развития ООН и Агентство по разминированию Азербайджанской Республики.

Участники совершат поездку в Агдам, посетят региональный мобильный лагерь ANAMA, территории, на которых ведутся работы по разминированию. В спецпредставительстве президента Азербайджана по освобожденным от оккупации территориям, входящим в состав Карабахского экономического района, состоится брифинг.

Во второй день конференции будут проведены панельные дискуссии, посвященные глобальным усилиям по разминированию, текущим проблемам и возможностям, применению передового опыта в Азербайджане.