Боец ММА: в США думают, что они освободили Европу от нацизма

30 мар. 18:59

Российский депутат и боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал об отношении американцев к итогам Второй мировой войны.

"Да, абсолютно все так думают. Россия просто не упоминается. Мало кто знает о Сталинградской битве, блокаде Ленинграда и так далее. Они думают, что США пришли и освободили Европу от нацизма. И люди хотят в это верить", - цитирует его РИА Новости.

Монсон родился в США, а в 2018 году получил российское гражданство. Кроме того, он попал в совет депутатов городского округа Красногорск.