Новый уровень информационного противостояния в мире обсудили участники круглого стола в Баку

30 мар. 18:57

Международный круглый стол "СМИ в эпоху глобальных перемен: новая реальность международного информационного пространства" прошел накануне в Баку, об этом сообщают организаторы.

Он был организован Политологическим центром "Север-Юг" и Информационным агентством "Sputnik"

На площадке Sputnik-Азербайджан российские и азербайджанские эксперты обсудили способы распознавания качественной и некачественной информации во время современных информационных войн.

"Война с т.н. "фейками" всем нам известна не понаслышке. Однако текущее состояние дел характеризуется тем, что частота их присутствия в информационном контенте приближается к критическому порогу и требует перенести обсуждение этой проблемы из области практического существования на теоретический уровень. Определение понятия "фейк", их систематизация и методы борьбы с их потоком - вот те вопросы, которые мы хотели бы поднять на нашем заседании", - открыл дискуссию модератор Ильгар Велизаде.

Исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова отметила, что информационное давление на Россию со стороны Запада началось задолго до начала военной спецоперации на Украине.

"Геополитическая турбулентность последних нескольких лет и антироссийская истерия, широко развернувшаяся в странах "коллективного Запада" в последние месяцы, втянули Россию в полноценную информационную войну. Проведение специальной военной операции на Украине стало лишь очередным поводом для развертывания еще более широкой атаки на нашу страну. Официальная точка зрения Российской Федерации блокируется в мировых медиа, а в контролируемых западными странами СМИ процветает политика искажения фактов и распространения откровенной лжи. Цель этой информационной войны в том числе состоит в том, чтобы ослабить связь между Россией и ее такими надежными союзниками, как Азербайджан. Именно поэтому важно добиться того, чтобы граждане наших дружественных стран получали объективную, проверенную и по возможности наиболее полную информацию о происходящем в мире", - указала она

Особую обеспокоенность участники конференции выразили в связи с широко распространенной в странах-сателлитах США русофобской риторикой. Заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина призвала всячески противостоять распространению таких взглядов.

"Я не раз озвучивала в публичном пространстве и еще раз повторю тезис о том, что и культура и политика должны быть разделены, нельзя смешивать русский язык, русскую культуру как мировое явление и политику. Никакой русофобии в связи с ситуацией на Украине ни в Азербайджане, ни в других странах быть не должно. Особенность наших стран в том, что они мультикультуральны и многоконфессиональны и подобные действия могут нарушить мирную жизнь уже внутри наших обществ", - поведала она.

Лаврина указала, что Россия и Азербайджан должны не на словах, а в действительности объединить усилия по созданию единого информационного пространства для продвижения позиций Москвы и Баку как во внутреннем, так и внешнем информационном пространстве.

Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий заявил о необходимости выхода из игры, правила которой создали США для всего мира, кроме самой Америки.

"Мы должны усвоить простую истину: никаких двойных стандартов не существует. Существует только один стандарт, западный, по которому США всегда правы, а все, не согласные с ними, неправы, и потому нас можно бомбить, подвергать санкциям и в целом "отменять", как это принято сегодня называть. Мы должны выйти из этой игры по чужим правилам и построить собственный порядок", - призвал он.

Вишневецкий рассказал, как крупные западные СМИ формируют выгодную им картины происходящего на Украине.

"Откровенные "фейки" известны всем, на слуху такие громкие провалы того же "BBC" с "защитой города Тарка", что является известной компьютерной игрой. Однако крупные корпорации стараются все-таки работать аккуратнее. Например, если включить "BBC", то можно увидеть следующее. Корреспонденты отправляются в один из немногих баров Одессы, где берут интервью у местных завсегдатаев, которые недовольны военной операцией России, в ходе которой, в том числе, ликвидируются нефтяные базы. Да, базы Российская армия уничтожает, это демилитаризация Украины. Но тут же нам показывают разрушенный Мариуполь, отчего складывается впечатление, что это тоже работа России. Дальше, в другом баре, берут интервью у некоей правозащитницы, которая явно читает заранее написанные ответы по бумажке. После этих "репортажей" следует трансляция вручения премии "Оскар". О зверствах украинских националистов нет ни одного упоминания. Отсюда становится понятным, почему зарубежная аудитория не понимает, что вообще делает Россия на Украине, - из репортажей "ВВС" можно почерпнуть только то, что Россия зачем-то громит Украину, а обычные жители сидят в барах и не знают, как жить дальше", - сообщил он.

Лавина "фейков", накрывшая все информационное пространство западных стран и их сателлитов, дает возможность сделать определенные теоретические выводы: руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир отметил, что культура "кенселинга" (от англ. "to cancel" - отменять. - ред.) оказалась абсолютно новым уровнем современных информационных войн, хотя в целом на сегодня механизмы информационных атак известны всем журналистам от Сербии до Азербайджана. По его словам, для России эта война началась более восьми лет назад с блокирования небольших информационных каналов и страниц общественных деятелей в социальных сетях. "Затем началось давление на такие крупные информационные компании России, как RT и Sputnik, дошло до того, что сотрудникам эстонского отделения "Спутника" угрожали уголовными делами за работу на российское информагентство. Сегодня начался этап полной отмены России и ее СМИ из информационного пространства западных стран. Альтернативная точка зрения, которую представляли российские СМИ, перестала существовать для западной аудитории, и на этом фоне на передовые позиции вышли так называемые "фейкометы", реализующие планомерную программу подмены правды ложью", - пояснил российский эксперт.

Журналист указал, что в результате анализа "фейков" можно выделить минимум три их разновидности: направленные против военно-промышленного комплекса России и специальной военной операции; "фейки" о стратегических запасах России (медикаменты, средства специального назначения, продовольствие); персонализированные "фейки" против первых лиц РФ.

"Для каждой категории заранее имеются заготовки, которые, как колода карт в руках шулера, регулярно выбрасываются в эфир в различных комбинациях", - указал Шафир.

Ректор Академии телевидения и радио ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Фаик Гусиев выразил уверенность, что журналисты России и Азербайджана обязаны противостоять организованному потоку лжи, и признал, что он оказались не совсем готовы к такому уровню информационной атаки.

"Как и на обычной войне, первая пуля попадает в правду, после чего у каждой стороны появляется своя собственная правда. Но двух правд не бывает, и наша задача как журналистов собирать и публиковать объективную информацию о происходящих событиях. Ложь, помимо прочего, уничтожает духовное поле людей и дезориентирует их. Россия и Азербайджан являются не просто союзниками, мы связаны духовно, и это накладывает на нас обязанность сделать все, чтобы в наших странах распространялась объективная информация, обязанность сделать так, чтобы ложь долго не гуляла", - заявил азербайджанский эксперт.

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин назвал ведущуюся информационную войну против России проявлением комплекса имперской неполноценности США, которые такими методами хотят доказать свое право на мировую гегемонию.

"Американская элита не готова к ядерной войне, именно поэтому для ослабления России она избрала территорию Украины. Экономические санкции как часть гибридной войны не дают эффекта, наша страна не впала в продовольственный и иной кризис, поэтому американцам остается только продолжать информационно-психологическое давление на Россию. Однако и здесь мы видим бессилие США, что проявляется в тех личных оскорблениях в отношении президента В. Путина, которые позволяет себе Джо Байден. Как бороться с этим потоком лжи, который льется на нашу страну? Мы обеспечиваем широкое обсуждение темы спецоперации на наших центральных информационных каналах, запретили враждебные России социальные сети. Мы, наконец, начали вывозить иностранных корреспондентов на Донбасс, чтобы они засвидетельствовали преступления украинского режима, хотя эти журналисты едут туда без энтузиазма, так как знают, что эти репортажи не выпустят в эфир в их странах. Тем не менее, мы должны продолжать эту работу. Мы должны находиться не в обороне, а в наступлении против западной пропаганды", - заключил он.

Подводя итоги, организаторы отметили, что ожидать простых ответов на поставленные вопросы не приходится, и нужно продолжать работу по донесению объективной информации о происходящем на Украине до населения России, Азербайджана и других дружественных стран.

"Пройдет время, и оно все расставит на свои места, голос правды пробьется через этот туман лжи и скажет свое слово", - заключил Ильгар Велизаде.