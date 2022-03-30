"Талибан"* запретил афганским военным пользоваться смартфонами

30 мар. 18:52

Военнослужащим армии Афганистана запретили пользоваться смартфонами. Об этом заявил Мохаммад Якуб, занимающий должность главы Минобороны во временном правительстве.

Запрет распространяется на все воинские корпуса, бригады и части.

По словам Якуба, смартфоны - это пустая трата времени, они негативно влияют на психической здоровье и общий уровень мобилизации военных.

При этом министр подчеркнул, что в случае необходимости Минобороны может разрешить использовать смартфоны высокопоставленным офицерам, ответственным за поддержание оперативного командования ВС Афганистана, - начальнику штаба, первому заместителю начштаба, а также командирам воинских корпусов, бригад и частей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bakhtar.

Напомним, 15 августа 2021 года боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.