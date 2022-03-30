Путин обсудил с лидером ФРГ оплату газа и переговоры с Киевом

30 мар. 18:43

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили переход к оплате поставляемого газа российскими рублями. Путин проинформировал немецкого коллегу, что изменение порядка расчетов вводятся из-за замороженных странами Евросоюза резервов Центробанка России.

"Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счёт дополнительно переговорят эксперты двух стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле раундом переговоров представителей Москвы и Киева, а также рассмотрели вопросы эвакуации мирных граждан из районов, где происходят боестолкновения.