Стало известно, в какие регионы Казахстана охватит пыльная буря

30 мар. 17:58

Северо-западный циклон продолжит влиять на север, восток и центр Казахстана, ожидаются обильные дождь и снег на юго-востоке и востоке республики, сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что запад и юг страны окажутся под влиянием антициклона, с которым придет безосадочная погода. Однако жителей Казахстана ожидают туман, гололед, усиление ветра. При этом на севере, востоке, в центре республики прогнозируется метель, на юго-западе – пыльная буря.

Стоит добавить, что штормовые предупреждения объявлены в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Жамбылской областях.