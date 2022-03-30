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Стало известно, в какие регионы Казахстана охватит пыльная буря

Стало известно, в какие регионы Казахстана охватит пыльная буря

Северо-западный циклон продолжит влиять на север, восток и центр Казахстана, ожидаются обильные дождь и снег на юго-востоке и востоке республики, сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что запад и юг страны окажутся под влиянием антициклона, с которым придет безосадочная погода. Однако жителей Казахстана ожидают туман, гололед, усиление ветра. При этом на севере, востоке, в центре республики прогнозируется метель, на юго-западе – пыльная буря.

Стоит добавить, что штормовые предупреждения объявлены в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Жамбылской областях.

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