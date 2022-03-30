Азербайджан становится региональным транспортным узлом

Происходящие в последнее время геополитические процессы на Южном Кавказе и в остальном мире существенно влияют на транспортную сеть Евразии, меняя роли и позиции ее участников. В то время как одни государства укрепляют свои позиции, другие теряют свое значение из-за изменения роли основных транспортных путей в результате геополитической конкуренции.

На фоне недавних региональных и глобальных политических процессов Азербайджан оказался в числе победителей, поскольку новые реалии создали возможности для усиления его роли в качестве регионального транспортного узла. Последние соглашения, которые Азербайджан подписал со своими партнерами, стали свидетельством его возрастающей роли в качестве важной транзитной страны, пишет Eurasia Review.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми 11 марта подписали Меморандум о взаимопонимании при создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Документ был подписан в рамках прошедшего в Баку 15-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании, стороны планируют установить между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской АР железнодорожное и автомобильное сообщение, а также линии электроснабжения. Через реку Араз, играющую роль естественной границы между Азербайджаном и Ираном, будет построено четыре моста: два автомобильных и два железнодорожных.

Соглашение между Азербайджаном и Ираном повысит транзитный потенциал обеих стран и будет способствовать сохранению растущего объема грузоперевозок между ними, который в последние годы вырос примерно на 70%, несмотря на пандемию. Создание нового транспортного сообщения между Азербайджаном и Ираном также положит конец многолетней политике Армении по блокаде Нахчывана. Несмотря на то, что после положившее конец армянской оккупации соглашение об открытии Зангезурского коридора давало надежду на освобождение Нахчывана от блокады, Армения затянула процесс создания этого коридора. Теперь Азербайджан активно работает над инфраструктурными проектами по созданию Зангезурского коридора, а на территории Армении строительные работы еще не начались. Поэтому Азербайджан договорился с Ираном о прокладке новых линий связи, параллельных Зангезурскому коридору, что исключило возможность Армении использовать его в качестве политического инструмента. Открытие двух параллельных линий связи с Нахчываном повысит транспортные возможности Азербайджана и положительно повлияет на региональное сотрудничество.

Еще одним важным событием для Азербайджана в транспортной сфере стало достижение договоренности с Казахстаном и Грузией о создании совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТР), или "Среднего коридора" - одного из основных наземных транспортных маршрутов, соединяющих Китай с Европой через Среднюю Азию и Каспийское море. О создании предприятия было объявлено 9 марта на встрече председателя правления казахстанского фонда благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Баку.

Новое совместное предприятие позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте. Казахстанская сторона отметила важность переориентации грузопотоков из Казахстана в Европу по "Среднему коридору". Также обсуждались возможности сотрудничества в сфере транспортировки казахстанской нефти в Европу через территорию Азербайджана.

Заинтересованность Казахстана в развитии "Среднего коридора" и перенаправлении грузопотоков в Европу по этому маршруту связана с ожидаемыми последствиями ситуации на Украине для транспортной евразийской сети. Россия остается основной транзитной страной для наземных (преимущественно железнодорожных) перевозок грузов на Евразийском континенте. Через территорию России проходит два основных маршрута в Евразии (северный и центральный), на долю которых приходится 69% наземных грузоперевозок между Китаем и Европой. На центральном маршруте, прежде чем попасть в Россию, грузы проходят и через Казахстан. Сырая нефть, основная статья экспорта Казахстана, также идет в Европу через Россию.

Ожидается, что из-за жестких санкций позиции России как основной транзитной страны будут ослабевать, и в долгосрочной перспективе "Средний коридор" может стать основным транзитным маршрутом в Евразии. Таким образом, создавая СП, Казахстан стремится диверсифицировать свои транспортные возможности за счет использования потенциала транскаспийского маршрута и минимизировать возможный ущерб, с которым страна может столкнуться из-за антироссийских санкций. Это, в свою очередь, превратит Азербайджан в главную транзитную страну в рамках "Среднего коридора", а способность Азербайджана экспортировать казахстанскую нефть в Европу еще больше укрепит его позиции.

Но начало реального превращения Азербайджана в региональный транспортный узел восходит еще к предыдущим десятилетиям, когда Баку начал реализацию значимых транспортных проектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт. Эти проекты повысили статус Азербайджана для транспортных коридоров, протянувшихся с Востока на Запад и с Севера на Юг. Теперь обладающий развитой инфраструктурой Баку готов использовать вновь открывшиеся возможности по усилению роли страны в качестве транспортного узла. Использование этих возможностей укрепит позиции Азербайджана как региональной державы и позволит ему внести значительный вклад в экономическое сотрудничество в Евразии.