ЦБ РФ вернется к публикации сведений о международных резервах

30 мар. 17:40

Центральный Банк России с 31 марта снова будет публиковать данные об общем объеме международных резервов, еженедельно и ежемесячно, говорится в сообщении регулятора.

"Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах Российской Федерации и управлении активами в иностранных валютах и золоте", - уточняют в ЦБ РФ.

Данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января текущего года будут опубликованы в годовом отчете ЦБ за 2021 год, а публикация обзоров деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте за время с 1 января 2022 года приостанавливается.