Армянские диаспоры России и США разошлись во взглядах

События на Украине раскололи и без того разрозненное армянство. Большинство влиятельных членов армянской диаспоры в Москве с первых дней проведения военной спецоперации поспешили поддержать Россию в ее стремлении осуществить денацификацию и демилитаризацию Украины. В свою очередь ведущие армянские диаспоральные структуры в США приняли решение воздержаться от громких заявлений, предпочтя оставаться в тени геополитического противостояния. Прямого конфликта между структурами не наблюдается, однако говорить о полном отсутствии противоречий нельзя.

Армянская диаспора в России не располагает фундаментальными институтами, способными координировать работу в кругах бизнесменов, а также более мелких региональных общин. Зато подавляющее большинство армянской молодежи Америки вовлечено в работу этнических организаций. Молодые армяне России не участвуют в таковых ввиду отсутствия таких организаций. Работа с молодыми армянами Москвы чаще всего ограничивается показом одно или двух псевдопатриотических фильмов сомнительного содержания, трансляцией сформированных еще в середине 1990-х принципов построения единой исключительной нации в отрыве от региональных факторов. Низкая инициативная активность армянской молодежи Москвы, в отличие от общин Глендейла или Лос-Анджелеса, не позволяет увидеть новых лица, вовлеченных в общественную работу.

Современные диаспоральные структуры в США функционируют как полноценные общественные организации, в то время как в России они представлены преимущественно частными проектами влиятельных бизнесменов-армян. Армянский национальный комитет Америки (АНКА), Армянская ассамблея Америки (ААА) и еще более двух десятков разных организаций курируют работу между армянами Америки. Диаспора в России известна разве что общественной организацией Союз армян России (САР), которая де-факто является личным проектом ее основателя, бизнесмена Ары Абрамяна. За океаном в таких в структурах присутствует строгая выборность, коллегиальность принятия решений, а армяне в России руководствуются принципами "материализма" и собственного авторитета.

Этим и продиктовано решение российских бизнесменов армянского происхождения продемонстрировать лояльность действиям России на Украине – они надеются заполучить расположение влиятельных политических элит РФ. Однако редкие высказывания известных московских армян не могут заполнить идеологический вакуум российского армянства, дезориентированного в пространстве мировой геополитики.

Пока отдельные влиятельные армяне Москвы могут позволить себе критику в отношении руководства России, Америки, Франции за их недостаточную любовь к Армении, политика диаспоры США встроена в политику Вашингтона. Она предполагает даже работу в сфере интеграции той части армянских беженцев с Украины, которые эмигрируют в Америку, а также с теми, кто решит остаться и быть лояльным западным администрациям. Невозможно представить, чтобы влиятельный армянский истеблишмент США, способный лоббировать свои интересы в Конгрессе, предпочел бы избрать для себя роль пятой колонны и осудить решение Белого дома оказать поддержку Киеву. Не вовлеченные же в российскую политику известные армяне России не рассматривают ресурс армянства за рубежом в качестве мягкой силы, предпочитая видеть в нем своих конкурентов. Отсюда несостоятельность, бессилие политики в области интеграции постсоветских армян, которая в пределах одной только России считается утопичной.

Поляризация интересов армян США и России определяется, в том числе, по приоритетным направлениям развития. Зарубежные армянские организации имеют многочисленные филиалы в Европе и на Ближнем Востоке. В самой Америке АНКА имеет два центральных офиса и более 45 отделений по всей стране. Стратегия комитета и членов подразумевает международное сотрудничество в рамках уже существующих геополитических интеграционных проектов. В тех странах, где проживает армянская община, налаживаются контакты, которые позволят структурам армянской диаспоры США занять свою экономическую, культурную либо политическую нишу. Поэтому армянские политики из Соединенных Штатов нем могут поддержать российскую спецоперацию, а узкая программная деятельность московского армянства не подразумевает расширения сферы влияния за пределы России, ограничиваясь стремлением оказаться в нужное время в нужном месте.