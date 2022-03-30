Россия не собирается уходить из УЕФА

30 мар. 17:23

Российский футбольный союз (РФС) не собирается уходить из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и присоединяться к Азиатской конфедерации (АФК). Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, даже если Международная федерация футбола (ФИФА) наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС намерены остаться в организации после отмены ограничений.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram, что РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию после истечения срока возможной дисквалификации.