30 мар. 17:25

ЗАГ: Рост цен заставил Британию экономить газ и свет

Восемь из десяти британцев заявили о росте повседневных расходов, сейчас они вынуждены экономить на освещении и еде, говорят данные опроса статистической службы Великобритании.

Участники отвечали на следующие вопросы: как изменились их повседневные расходы, могут ли они позволить себе непредвиденные, но необходимые траты в размере 850 фунтов.

Опрос показал, что 83% респондентов сообщили об увеличении расходов на жизнь, при этом в ноябре об этом заявляли шесть из десяти жителей Королевства.

Основными причинами роста называлось подорожание продуктов питания (90%), газа (79%) и электричества (71%).

Помимо этого, 51% опрошенных считают, что они стали меньше тратить на товары не самой первой необходимости, 34% экономят на газе или электроэнергии, а 31% — на продуктах и товарах первой необходимости.

Стоит добавить, как отметили в центре, на исследование мог сильно повлиять сезонный рост цен на свет и газ.