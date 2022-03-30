Грабителей банкомата поймали в Сюникской области

30 мар. 17:15

В Каджаране (Сюникская область) задержаны трех мужчин, которые попытались ограбить банкомат в одном из магазинов. Такое сообщение распространила пресс-служба полиции Армении.

Прошлой ночью группа неизвестных злоумышленников в масках пробралась в торговую точку и попыталась извлечь деньги из банкомата. Однако на место преступления быстро прибыли оперативники.

Один грабитель успел сбежать, с остальными были начаты переговоры, во время которых один из преступников открыл стрельбу, передает Sputnik Армения.

В конце концов все три грабителя были задержаны, ими оказались жители Каджарана 28, 29 и 30 лет. У них изъяты автомат и граната.