Власти Крыма национализируют имущество части украинцев

30 мар. 17:10

Власти Крыма до следующей недели разработают проект федерального закона о национализации имущества граждан Украины, которые выступают против России, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Поручил разработать проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму", - написал Аксенов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Новый закон будет исключать возможность переоформления этого имущества его прежними владельцами, - уточнил Аксенов.

"Республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации", - добавил Аксенов.