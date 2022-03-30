Драмтеатру Черкесска вернут его исторический облик

30 мар. 16:47

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции здания единственного драматического театра Карачаево-Черкесии (КЧР), в котором работают пять национальных театров республики, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Положительное заключение по итогам рассмотрения документации на проведение работ выдало Республиканское государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы в строительстве Карачаево-Черкесской Республики", подключенное к Единой цифровой платформе экспертизы", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Согласно проекту, будет проведена реконструкция здания, а его площадь расширится за счет пристройки. При этом здание сохранит исторический облик – будут восстановлены его мраморные и деревянные интерьеры, а также уникальная грузинская чеканка. Застройщиком выступит КЧРКП "Дирекция капитального строительства".

Напомним, Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесии был основан в 1927 году как Черкесский областной драматический театр. В 1948 году его объединили с Георгиевским городским театром, а в 1993 - реорганизовали в Русский областной театр драмы, национальные труппы которого получили статус самостоятельных республиканских театров. Здание театра было возведено по проекту архитектора А.А.Херхиулидзе в 1982 году - к 60-летию КЧР.