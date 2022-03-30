На улицы Нальчика вышли низкопольные автобусы

30 мар. 16:32

Сегодня на наиболее загруженные автобусные маршруты столицы Кабардино-Балкарии вышли двадцать низкопольных автобусов, - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов.

"С сегодняшнего дня возобновляют работу автобусные маршруты: уже сегодня 20 низкопольных автобусов вышли на улицы города. Мы продолжаем реализацию реформы транспортной инфраструктуры города, которая предполагает модернизацию всей маршрутной сети", - написал Ахохов, передает ТАСС.

Новые современные автобусы большой вместимости Нальчик получил от правительства Москвы, их маршруты охватывают значительную часть городского округа и проходят по районам и улицам с повышенной концентрацией пассажиров, - уточнил мэр города.

Власти Нальчика рассчитывают, что работа маршрутов значительно снизит нагрузку не только в центральном районе, но и в отдаленных от центра микрорайонах, а также обеспечат транспортной доступностью активно заселяемый новый микрорайон.