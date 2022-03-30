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Путин и Калиматов обсудили ситуацию в Ингушетии

Путин и Калиматов обсудили ситуацию в Ингушетии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым обсудил положение дел в экономике и социальной сфере республики.

"Я смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация, стройка подрастает", - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что одной из проблем социального характера остается отсутствие необходимого числа образовательных и дошкольных учреждений и школ в регионе.

В этой связи Калиматов сообщил Путину, что в Ингушетии будут сданы около 20 школ и десяти детских садов.

По словам главы республики, данная ситуация связана с высокой рождаемостью и малоземельем в регионе. "Надо иметь в виду специфику региона. Вот и все", - подытожил президент России.

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