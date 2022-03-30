Путин и Калиматов обсудили ситуацию в Ингушетии

30 мар. 16:29

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым обсудил положение дел в экономике и социальной сфере республики.

"Я смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация, стройка подрастает", - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что одной из проблем социального характера остается отсутствие необходимого числа образовательных и дошкольных учреждений и школ в регионе.

В этой связи Калиматов сообщил Путину, что в Ингушетии будут сданы около 20 школ и десяти детских садов.

По словам главы республики, данная ситуация связана с высокой рождаемостью и малоземельем в регионе. "Надо иметь в виду специфику региона. Вот и все", - подытожил президент России.