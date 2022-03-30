Продукты кубанских предприятий получат российскую упаковку

30 мар. 16:11

Кубанские предприятия пищевой промышленности поэтапно переходят на отечественные материалы и изучают российский рынок производителей пищевой упаковки, - сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Для выпуска упаковки из гофрокартона, бумаги и стекла используют в основном российское сырье, запасы которого сформировали в достаточном количестве. Те, кто отдавал предпочтение импортным компонентам, изучают альтернативные рынки, ведут переговоры с коллегами из других регионов о новых поставках и постепенно тоже переходят на отечественные материалы", – цитируют губернатора Кубани Вениамина Кондратьева РИА Новости.

Сейчас на Кубани работают 35 производителей упаковочных материалов, обеспечивающих собственной продукцией 60% предприятий региона.