Европа отказывается от покупки газа за рубли

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сегодня, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не приемлет "никаких нарушений частных договоров о поставках".

"Мы не приемлем никаких нарушений частных договоров о поставках. Рад, что предприятия сами разделяют эту точку зрения", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства.

В то же время крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF заявил, что не сможет заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок. В этом случае под угрозой окажется, в частности, завод в Людвигсхафене, на котором трудятся около 40 тыс человек, а при отсутствии альтернатив российскому газу работы лишатся сотни тысяч человек, занятых в химической отрасли.

Противоречащим подписанным контрактам считает требование России об оплате газа в рублях Франция: требования Москвы "не соответствуют тем условиям, на которых контракты были заключены ее собственными операторами", - заявил сегодня госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце.

"Как было сказано в форматах Группы семи и ЕС в отношении газовых контрактов с Россией, эти контракты являются юридическими актами, они не предусматривают платежи в рублях. Таким образом, это противоречит условиям этих контрактов", - сказал Бон.

Не собирается платить за газ рублями и Великобритания, - заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона.

Требование платить за российски газ рублями озадачило и власти Греции - министр окружающей среды и энергетики страны Греции Костас Скрекас сегодня созывает внеочередное заседание антикризисной группы для обсуждения этого требования России.

Австрийская компания OMV заявила, что не получала от "Газпрома" запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, поэтому в компании ждут дальнейшего развития событий.

А вот власти Болгарии уже заявили, что не намерены платить рублями за поставки российского газа, - сообщил представитель правительства страны.

В то же время фьючерсы на газ в Европе сегодня уже торгуются в значительном плюсе и держатся недалеко от круглой отметки в $1400 за тысячу кубометров.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, из-за политических причин, побуждающих Европу заявлять о "невозможности" оплаты российского газа в рублях, европейские потребители рискуют остаться без поставок "Газпрома".

"Если не будет оплаты, значит, не будет поставок газа. Причем надо понимать, что с европейской стороны эти отказы – только политика, поскольку купить рубли они без проблем могут на Московской бирже", - сказал он.

"Понятно, что если газ перестанет поступать в Европу, значит, "Газпром" будет заполнять им газовые хранилища в Российской Федерации, просто так закрыть вентили нельзя. Также понятно, что прекращение поставок газа может произойти только после того, как это решение будет оформлено документально и приобретет директивные очертания. Но отключение Европы от нашего газа вполне реально, если оплаты в рублях не будет", - подчеркнул Анатолий Аксаков.