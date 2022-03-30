Азербайджан нарастит экспорт нефтегазовой продукции

30 мар. 16:00

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил о том, что страна в ближайшее время нарастит экспорт нефтегазовой продукции.

В этой связи он напомнил, что азербайджанская сторона экспортирует газ в основном на основе долгосрочных контрактов.

"С ростом добычи газа в Азербайджане растет и его экспорт, а также экспортный потенциал. На основании наших действующих контрактов со странами ЕС экспорт азербайджанского газа в эти страны растет", - сказал он.

Далее Солтанов отметил, что в рамках сотрудничества с партнерами для Азербайджана открываются новые возможности, "все мероприятия по экспорту газа и его финансированию принимает соответствующий консорциум. Эти шаги соответствуют национальным и экономическим интересам Азербайджана", передает Trend.

Замминистра также отметил рост экспорта нефтегазовой продукции и в краткосрочной перспективе.