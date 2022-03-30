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В Китае назвали ситуацию на Украине следствием холодной войны

В Китае назвали ситуацию на Украине следствием холодной войны

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что у украинского вопроса довольна сложная история.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, ситуация на Украине стала не только результатом накопленных за долгие годы противоречий в вопросе европейской безопасности, но и менталитета холодной войны и противостояний различных блоков, передает ТАСС.

Напомним, в настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Китае, где принимает участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).

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