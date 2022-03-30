В Баку пройдет вечер памяти Алибабы Мамедова

30 мар. 15:37

Вечер памяти известного исполнителя мугама, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Алибабы Мамедова пройдет в Международном центре мугама. Участниками концерта станут исполнители мугама и музыкальные деятели.

Алибаба Мамедов родился в 1930 года в бакинском поселке Маштага, учился в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе. Затем солировал в Азербайджанской государственной филармонии (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах – солист "Азконцерта". Позднее руководил ансамблем народных инструментов "Хумаюн".

Также творческая биография Алибабы Мамедова насчитывает более 100 песен и теснифов. Его педагогической школе принадлежит не одно поколение исполнителей мугама и народных песен.