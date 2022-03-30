Лавров и Абдоллахиян договорились об укреплении сотрудничества

30 мар. 15:24

В среду, 30 марта, в китайском городе Туньси состоялась встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомства подтвердили стремление РФ и Исламской Республики укреплять сотрудничество во всех сферах, несмотря на санкции, введенные западными странами в отношении Москвы и Тегерана.



"Был подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия по всем направлениям, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против РФ и Ирана рядом недружественных стран", - сказано в заявлении МИД России.