Депутаты горсобрания "выжили" молодого зама мэра Южно-Сухокумска

30 мар. 15:19

Известный дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев покинул пост заместителя мэра Южно-Сухокумска, проработав на этой должности лишь около полутора месяцев, - сообщил он в своем Telegram-канале.

Чанкалаев стал заместителем главы Южно-Сухокумска в середине февраля, однако депутаты горсобрания заявили в прокуратуру о несоответствии нового вице-мэра квалификационным требованиям, поскольку по закону "О муниципальной службе в Республике Дагестан", для назначения на такую должность требуется не менее четырех лет стажа муниципальной службы, а у Чанкалаева общий трудовой стаж лишь около 2,5 лет, - передает "АиФ-Дагестан".

"Я оставляю пост заместителя главы администрации Южно-Сухокумска. Все жители города должны сказать огромное спасибо депутатам, которые сделали все возможное, чтоб ушел коррупционер, мошенник и тот человек, который загнал этот город в такое плачевное положение", – с иронией рассказал Чанкалаев в своем видеообращении.

В то же время он заверил жителей, что будет и дальше работать со своей командой "во благо населения города".